"Ковбои хотят конфронтации": болгары об учениях НАТО Defender Europe

С предостережением для "воинственного" Киева выступили жители Болгарии. Как оказалось, в одной из газет страны, "Фактах", вышел материал, посвящённый учениям НАТО Defender Europe 2021, которые принимает Украина.

Напомним, что учения Defender Europe 2021 станут, по предварительной оценке, одними из крупнейших учений альянса на дистанции в 30 лет. Ожидается отработка как обороны, так и наступления, пройдут учения мае - июне.

"Жителям Украины не стоило бы думать, что войска европейских стран высадятся на Украине", — комментирует один из читателей.

Пользователь с ником "Редови Гражданин" высказался более критично — по его мнению, причина заключается в "ковбоях".

"Ковбои хотят конфронтации с Россией, но прямая им не нужна, поэтому очень кстати использование Киева. А Киев не хочет понимать, что в случае военного конфликта его размажут", — уверен он.

"Несколько десятилетий представители НАТО желают завладеть природными богатствами России. В своё время это пытался сделать один небезызвестный француз, а затем один небезызвестный немец. Сейчас будет тот же результат — будут биться с Россией до последнего украинца", — резюмирует читатель под ником "ТО92".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.