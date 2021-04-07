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"Ковбои хотят конфронтации": болгары об учениях НАТО Defender Europe

Мир

С предостережением для "воинственного" Киева выступили жители Болгарии. Как оказалось, в одной из газет страны, "Фактах", вышел материал, посвящённый учениям НАТО Defender Europe 2021, которые принимает Украина.

"Ковбои хотят конфронтации": болгары об учениях НАТО Defender Europe

Напомним, что учения Defender Europe 2021 станут, по предварительной оценке, одними из крупнейших учений альянса на дистанции в 30 лет. Ожидается отработка как обороны, так и наступления, пройдут учения мае - июне.

"Жителям Украины не стоило бы думать, что войска европейских стран высадятся на Украине", — комментирует один из читателей.

Пользователь с ником "Редови Гражданин" высказался более критично — по его мнению, причина заключается в "ковбоях".

"Ковбои хотят конфронтации с Россией, но прямая им не нужна, поэтому очень кстати использование Киева. А Киев не хочет понимать, что в случае военного конфликта его размажут", — уверен он.

"Несколько десятилетий представители НАТО желают завладеть природными богатствами России. В своё время это пытался сделать один небезызвестный француз, а затем один небезызвестный немец. Сейчас будет тот же результат — будут биться с Россией до последнего украинца", — резюмирует читатель под ником "ТО92".

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Автор: Константин Шапров
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