В агентурной сети в Белоруссии нашли эстонский след

В нелегальном сборе информации в Белоруссии могут быть задействованы дипломаты из Эстонии.

Так сообщил белорусский канал ОНТ, по его данным, это стало известно в ходе дачи показаний одного из возможных участников агентурной сети в стране Вячеслава Сидоракина – якобы друга оппозиционера Игоря Макара.

Как утверждает Сидоракин, в частности, Макар хотел помочь ему бежать из страны с помощью эстонского посольства. Там ему «без лишних вопросов» оформили бы документы на выезд за границу якобы на похороны.

В Комитете госбезопасности Белоруссии ранее заявили о нахождении в стране тайников с большим количеством оружия, включая средства для дистанционного подрыва различных объектов, предназначенных для организованной диверсионной деятельности.

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