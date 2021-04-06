Эксперт назвала оскорбительные ошибки украинской делегации в Катаре

Украинская делегация в Катаре в очередной раз грубо нарушила правила делового протокола. "Позорные" фотографии даже пришлось удалить с сайта президента Украины.

Критике подверглись глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Во время официального мероприятия оба сидели в позе "нога на ногу", причем один был в туфлях коричневого цвета. Не избежала нареканий и девушка из украинской делегации — длину её юбки сочли неподобающей, поскольку, сев в кресло, она продемонстрировала оголённые колени.

"Во-первых, коричневые туфли в деловом этикете у мужчин запрещены. Единственные, кому вообще разрешены такие туфли — итальянцы. Все остальные, в том числе граждане Украины, России, Америки, Франции и других стран носят на официальные визиты только чёрную обувь", — прокомментировала поведение украинской делегации президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Туфли коричневого цвета опускают официальное мероприятие до уровня прогулки с собачкой в парке, пояснила эксперт по этикету изданию "Взгляд". Она привела в пример российского лидера Владимира Путина, который появляется на всех официальных мероприятиях исключительно в чёрной обуви.

Поза "нога на ногу" считается достаточно фривольной и запрещена как мужчинам, так и женщинам. Кстати, длина юбки на девушке является "протокольной" в западной системе координат, но неприемлема для арабских стран. Кроме того, в арабских странах действительно нельзя демонстрировать подошву обуви. Это считается чем-то грязным и неуважительным, уточнила эксперт.

Украинская делегация в Катаре

"Скорее всего, украинская делегация просто не осведомлена, как нужно себя вести. Всё-таки этикету не уделяется должного внимания, а в результате в очередной раз весь мир посмеялся", — подытожила Альбина Холгова.

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