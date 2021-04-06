Украина просится в НАТО. Альянс безмолвствует

Натовские союзники, конечно, "решительно поддерживают" Украину, но когда дело доходит до её вступления в НАТО — кивают друг на друга, ссылаясь на "коллективный разум".

Зеленский и НАТО

Ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил "гениальный" и, по его мнению, единственный путь прекращения войны в Донбассе. Это вовсе не выполнение Минских соглашений — Украина давно на них наплевала и не скрывает этого. Но как только Украину примут в НАТО — война в Донбассе прекратится, уверен Зеленский.

На этом, однако, президент Украины не остановил свою бурную деятельность. Во вторник, 6 апреля, состоялся телефонный разговор Зеленского с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщил офис украинского президента. В ходе беседы он попросил канадского премьера расширить программу тренировок для Вооружённых сил Украины в рамках канадской военной тренировочной миссии UNIFIER. Проще говоря — попросил прислать ещё больше канадских военных инструкторов на Украину. А кроме того, прозрачно намекнул Джастину Трюдо, что Канада "могла бы проявить лидерство среди союзников" на предмет получения Украиной Плана действий по подготовке к членству в НАТО (ПДПЧ).

Тем временем главный украинский союзник — США — вдруг вспомнил, что в североатлантическом альянсе присутствуют и другие страны. И их мнением было бы неплохо поинтересоваться.

Джен Псаки

"Членство в НАТО на протяжении некоторого времени является стремлением Украины. Мы давно обсуждаем это стремление с Украиной, мы решительно поддерживаем их, мы взаимодействуем с ними, работаем над тем, чтобы противодействовать дестабилизирующим действиям, но это решение должно принимать НАТО, а не США", — цитирует ТАСС сегодняшнее заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

В самом НАТО продолжают придерживаться метода кнута и пряника в отношении Украины. С одной стороны, всячески приветствуя, с другой — объясняя, что не доросли ещё.

"Мы ожидаем, что Украина продолжит концентрировать усилия на внутренних реформах, консолидировать свои демократические институты, укреплять верховенство закона и развивать свой оборонный потенциал в соответствии со стандартами НАТО", — заявил представитель альянса в комментарии для РИА Новости.

Вот с "оборонным потенциалом" в НАТО охотно обещают помочь. Но это точно не то, что остановит войну в Донбассе.

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