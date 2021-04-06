В Дании ввели COVID-паспорта для посещения кафе и парикмахерских

С 6 апреля жители Дании при посещении некоторых общественных мест должны предъявлять COVID-паспорта.

Датчане могут оформить два типа паспортов. Первый тип выдаётся привитым людям, а второй действует только три дня с момента получения, его могут оформить только граждане с отрицательным тестом на коронавирус.

Власти страны считают, что "ковидные" паспорта позволят быстрее нормализовать деловую и культурную жизнь страны. Этот документ будут требовать от посетителей салонов красоты, парикмахерских и парков развлечений.

С 21 апреля жители, получившие "ковид-паспорта", смогут посетить музеи, галереи и библиотеки. Также для них будут доступны открытые веранды ресторанов.

С 6 мая владельцы "ковид-паспортов" смогут посещать закрытые помещения ресторанов, кинотеатры и фитнес-клубы.

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