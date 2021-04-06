Эксперты института Вашингтона раскритиковали действия США в Сирии

Институт Джорджа Вашингтона подготовил неутешительный для руководства США отчет по ситуации в Сирии. Эксперты считают, что деятельность американских военных в этой стране не дает желаемого результата, а террористическая опасность продолжает расти.

По мнению авторов исследования, боевики сохраняют активность в центральной и восточной части Сирии, угрожая сирийским вооруженным силам и действующим в регионе курдским группировкам. Следует отметить, что именно в восточной части страны располагаются подразделения американских войск, которые с 2014 года находятся здесь незаконно.

Также в отчете отмечается, что присутствующие в стране военные США не способны как-либо серьезно повлиять на ситуацию. Опытные боевики, находящиеся в пустыне Бадия, создали большую проблему для американских солдат.

Специалисты института пришли к выводу, что действующие в пустыне радикалы имеют большой опыт ведения боевых действий. Они не только адаптировались к сложным условиям деятельности, но и активно восстанавливают силы для нового обострения противостояния.

Постоянные атаки, качество и сложность которых с каждым разом возрастает, указывают на то, что террористы заинтересованы в деятельности на территории этой страны. В то же время, отмечается, что активность террористов на территории Сирии не так высока, как в соседнем Ираке.

Помимо атак на американских и сирийских военных, боевики ведут активную разведывательную деятельность. Они проникают в населенные пункты, где ведут пропагандируют свои идеалы, а также ищут противников, которых потом атакуют. Целями таких нападений становятся не только силы, борющиеся с террористами, но и племенные лидеры, сотрудничающие с курдскими группировками или сирийской армией.

На основании подготовленного отчета можно сделать вывод, что армия США находится в ближневосточной стране не только незаконно, но и не занимается тем, для чего была развернута эта кампания. Под предлогом борьбы с "Исламским государством" (ИГ — организация запрещена в РФ), американцы организовали контрабанду нефти. Всю работу по уничтожению ИГ ранее провели солдаты сирийской армии при поддержке ВКС России и "ЧВК Вагнера".

Проведенное исследование указывает на тревожную ситуацию в Сирии. Эксперты подготовили список советов американскому руководству, основной посыл которых заключается в том, чтобы военное командование перешло к более активным действиям в САР.