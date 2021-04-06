22 млн американцев не хватает денег на еду

Как оказалось, порядка 22 млн американцев, или 11% от всего взрослого населения страны, нуждается в продуктах. Об этом сообщает Business Insider.

С нехваткой денег на питание сталкивается каждая шестая семья с детьми, несмотря на действующие программы. Всего в США действует 15 схем продовольственной помощи, самая крупная — SNAP.

Кроме того, ещё в январе текущего года президент США Джо Байден расширил помощь населения в получении еды. Крупнейшая в истории программа, на которую выделяется ежемесячно более $1 млрд, предусматривает выдачу продуктовых талонов и денег, из расчёта $1 в день нуждающимся детям. Столь масштабное расширение продовольственной помощи потребовалось из-за пандемии коронавируса, которая оказала негативное влияние на миллионы американцев: многим пришлось рассчитывать только на государственную поддержку.

Стоит отметить, что в России ситуация выглядит ещё хуже. По оценкам учёных, 20% россиян систематически не доедают. Большая часть из них — дети. Чтобы помочь им, предлагается ввести программы, аналогичные действующим в США. На это потребуется около 400 млрд рублей в год из бюджета.