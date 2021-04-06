Очередную порцию критики выслушали эксперты ООН: властям КНДР не понравился доклад организации, касающийся проблем с северокорейскими детьми.
Напомним кратко о выкладках экспертов ООН: в докладе указано, что закрытие границ КНДР негативно сказывается как минимум на 95 тысячах детей, которые не могут полноценно питаться и получать нужную медицинскую помощь. Также в опасности беременные и кормящие женщины: им нужны витамины и пищевые добавки, дефицит которых в КНДР уже ощутим.
Пхеньян, ознакомившись в докладом, критики не пожалел.
"Категорически отвергаем эти утверждения как наглую, безосновательную ложь.
Необходимо всерьез изучить вопрос о том, насколько эффективным является так называемое гуманитарное сотрудничество, осуществляемое под вывеской ООН и [иностранных] НПО, и принять решительные контрмеры против этих организаций, поддерживающих враждебные для нас силы", — заявил представитель министерства общественного здравоохранения, данные приводит агентство KCNA.
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