Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Переговорщики из Киева не поедут в Минск : "виновата" Белоруссия
Удушение Джорджа Флойда назвали "нарушением должностной инструкции"
Число фейковых банков в Интернете возросло втрое за квартал
Подлодка "Белгород" достанется Тихоокеанскому флоту
Онищенко подозревает фармкомпании в финансировании антипрививочников
Закрывается компания, занимавшаяся космическим туризмом
В Роскомнадзоре заявили о 40% населения, имеющего антитела к "ковиду"
Обожаемый продукт: диетологи реабилитировали сливочное масло
С российского хакера в США требуют компенсацию в 20 млн долларов

"Россия - настоящий друг": военная хунта Мьянмы ждёт инвестиций из РФ

Мир

Необычные новости из Мьянмы: в стране, где к власти пришла военная хунта, надеются на инвестиции из России.

"Россия - настоящий друг": военная хунта Мьянмы ждёт инвестиций из РФ

Напомним, что в Мьянме в феврале 2021 года случился военный переворот, в результате которого были убиты более 300 человек, а к власти пришли военные. Лидером страны стал генерал Мин Аун Хлаин, назначивший сам себя на пост главы Государственного административного совета.

Данные из Мьянмы приводят в Financial Times: оказывается, Россия успела направить в страну делегацию во главе с замминистра обороны Александром Фоминым. Россиянам показали военный парад, а также намекнули о "настоящей дружбе".

"Россия — настоящий друг. Мьянма ждёт ваших бизнесменов", — сообщил Хлаин.

"Мьянма является надёжным союзником и стратегическим партнером Российской Федерации в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом", — уточнил Фомин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Почему Кремль решил сотрудничать с военной хунтой Мьянмы
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Власти "спасут" цены на сахар и масло, выделив 9 млрд рублей
Глава ВЭБ.РФ предложил "переосмыслить" экономику
"Россия - настоящий друг": военная хунта Мьянмы ждёт инвестиций из РФ
Госдеп США попросил Россию "воздержаться от эскалации" в Донбассе
Переговорщики из Киева не поедут в Минск : "виновата" Белоруссия
Удушение Джорджа Флойда назвали "нарушением должностной инструкции"
Число фейковых банков в Интернете возросло втрое за квартал
Подлодка "Белгород" достанется Тихоокеанскому флоту
Онищенко подозревает фармкомпании в финансировании антипрививочников
Закрывается компания, занимавшаяся космическим туризмом
Популярное
Мир. Новости мира
Путин может: Россия готовит ответ Западу в Донбассе

Уверенность учительницы из рекламного ролика "папа может" в отношении полновесного бутерброда верна и для характеристики полномасштабного ответа Путина Западу.

Путин может: Россия готовит ответ Западу в Донбассе
"Корону" победит плесень
Правда ТВ
"Корону" победит плесень
Мировая кооперация
Эксперт рассказал, зачем России вторая ветка БАМа
Происшествия
Среди задержанных за голую фотосессию в Дубае россиянок нет
Любовь Степушова Две причины заигрывания Киева с русским населением Украины Любовь Степушова Игорь Буккер Итальянские святые могли творить чудеса Игорь Буккер Олег Артюков "Дифференциалы приводят к революциям": в "Яблоке" расставили приоритеты Олег Артюков
Мир. Новости мира
Эксперты The National Interest оценили возможную войну Украины и России
Новости Украины
Две причины заигрывания Киева с русским населением Украины
Яков Кедми: "Северный поток - 2" и война в Донбассе
Необычная неделя
Яков Кедми: "Северный поток - 2" и война в Донбассе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников