"Россия - настоящий друг": военная хунта Мьянмы ждёт инвестиций из РФ

Необычные новости из Мьянмы: в стране, где к власти пришла военная хунта, надеются на инвестиции из России.

Напомним, что в Мьянме в феврале 2021 года случился военный переворот, в результате которого были убиты более 300 человек, а к власти пришли военные. Лидером страны стал генерал Мин Аун Хлаин, назначивший сам себя на пост главы Государственного административного совета.

Данные из Мьянмы приводят в Financial Times: оказывается, Россия успела направить в страну делегацию во главе с замминистра обороны Александром Фоминым. Россиянам показали военный парад, а также намекнули о "настоящей дружбе".

"Россия — настоящий друг. Мьянма ждёт ваших бизнесменов", — сообщил Хлаин. "Мьянма является надёжным союзником и стратегическим партнером Российской Федерации в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом", — уточнил Фомин.

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