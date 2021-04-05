США ввели санкции против Турции - за российскую "оборонку"

Из-за связей с российской оборонкой США введут санкции против турецкого управления по оборонной индустрии SSB, а также четырех работающих там госчиновников.

Об этом сообщает американский Федеральный регистр. Уведомление о санкциях вступит в силу 7 апреля. Для SSB они приведут к запрету на американский экспорт и возможности брать кредиты более чем в 10 млн долларов. Чиновники не смогут въезжать в США, их активы заблокируют и транзакции с ними запретят.

Ранее санкциями Турции грозили за приобретение российских ЗРК С-400, но в тексте уведомления конкретно такой статьи нет. Пока что Анкару лишь убеждают их не задействовать.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.