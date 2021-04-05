Джонсон пообещал в первый день ослабления локдауна отправиться в паб

Правительство Великобритании не видит в текущей ситуации ничего, что могло бы заставить его отойти от плана постепенной отмены коронавирусных ограничений.

С 12 апреля в Великобритании стартует второй этап ослабления карантинных мер, препятствующих распространению новой коронавирусной инфекции. Третий этап запланирован на 17 мая, однако правительство призывает "быть реалистами и не становиться заложниками фортуны": если ситуация изменится в худшую сторону, даты могут быть сдвинуты.

"Сегодня я могу подтвердить, что с понедельника, 12 апреля, мы перейдём ко второй части нашего плана. Будут открыты магазины, спортивные клубы, зоопарки, кемпинги, такие учреждения, как парикмахерские, пивные сады и другие места, обслуживающие на открытом воздухе", — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Судя по его дальнейшим словам, Джонсон рад ослаблению ограничительных мер не меньше любого другого британца.

"Я сам в понедельник, 12 апреля, пойду в паб и с осторожностью, но необратимо подниму пинту пива", — пообещал он.

Если всё и далее пойдёт по плану, намеченному правительством страны, то с 17 мая возобновят работу в полном объёме рестораны, бары и пабы. Вновь откроются музеи и отели, граждане смогут совершать туристические поездки за рубеж. Полное снятие ограничений планируется к 21 июня, сообщает ТАСС.

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