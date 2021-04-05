Офис Зеленского раскритиковал организацию карантина в Киеве

Киевская администрация не справилась с организацией локдауна в городе, заявил офис президента Украины по итогам первого дня ужесточения карантина.

Офис Владимира Зеленского жёстко раскритиковал власти украинской столицы. В частности, было указано, что киевляне не были в должной степени обеспечены спецпропусками для поездок на общественном транспорте. По сообщениям украинских СМИ, даже многие врачи в понедельник, 5 апреля, не могли попасть на работу из-за того, что у них не оказалось спецпропуска, и их попросту не пустили в общественный транспорт.

Кроме того, Киев с утра задохнулся в пробках, а цены на поездки в такси подскочили в четыре раза. В офисе Зеленского сочли такую ситуацию недопустимой.

"Печать спецпропусков, организация их выдачи и обеспечение спецпропусками всех работников предприятий критической инфраструктуры является ответственностью власти Киева. Вынуждены констатировать, что эта задача не была выполнена должным образом", — заявила пресс-служба офиса президента Украины в своём Telegram-канале.

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