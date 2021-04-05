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США попросили у России объяснений из-за ситуации на границе с Украиной

Мир

США возлагают ответственность за "эскалацию ситуации" на границе с Украиной на Москву, видя "провокации" в передвижении российских войск по территории РФ.

США попросили у России объяснений из-за ситуации на границе с Украиной

"Мы попросили, чтобы Россия представила объяснения в связи с этими провокациями… однако, что наиболее важно, мы дали понять напрямую нашим украинским партнёрам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии", — заявил в понедельник, 5 апреля, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Однако представитель Госдепа не нашёл ответа на вопрос, какая может таиться угроза в перемещении войск суверенного государства по собственной территории, сообщает РИА Новости.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден впервые поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он "подтвердил подтвердил непоколебимую поддержку Соединёнными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму". После этого воинственная риторика Украины резко усилилась.

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Автор: Людмила Черткова
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