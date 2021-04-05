Путин позвонил заболевшему COVID-19 президенту Аргентины

Благодаря российской вакцине "Спутник V" заболевание проявилось в лёгкой форме, со словами признательности отметил президент Аргентины Альберто Фернандес.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 5 апреля, позвонил своему аргентинскому коллеге, чтобы справиться о его здоровье. В субботу, 3 апреля, стало известно, что Альберто Фернандес заболел коронавирусной инфекцией, хотя в январе прошёл вакцинацию российским препаратом "Спутник V".

"Президент Аргентины выразил благодарность Российской Федерации и подчеркнул, что болезнь протекает в лёгкой форме и без симптомов из-за положительного воздействия вакцины "Спутник V", — сообщила пресс-служба президента Аргентины.

Альберто Фернандес высоко оценил помощь России в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции и выразил надежду, что это сотрудничество будет продолжено. Владимир Путин, со своей стороны, заверил лидера Аргентины, что поставки вакцины "Спутник V" будут продолжаться согласно договорённостям.

Также российский лидер поздравил президента Аргентины с прошедшим днём рождения и повторил своё приглашение посетить Россию, когда появится такая возможность, сообщила пресс-служба Кремля.

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