Первые 100 дней Санду у власти назвали "катастрофой" и "разочарованием"

Если оценивать первые 100 дней работы президента Молдавии Майи Санду, то можно назвать их "катастрофой" и "разочарованием". К такому выводу пришёл депутат парламента от Соцпартии Василий Боля.

Боля объяснил свою позицию в ходе брифинга. Он уточнил, что Санду пока не выполнила обещанное, а также работала вообще вне интересов народа страны, в результате чего "страна ввергается в хаос".

"Санду за 100 дней абсолютно ничего не сделано из того, что она обещала гражданам. Но самая большая проблема не в том, что ничего не сделано, так как было ясно, что она не способна что-то совершить. Но одно дело ничего не делать и совсем другое — действовать против собственного народа, против конституции, ввергая страну в хаос", — рассказал Боля.

Более того — Санду, по его мнению, даже не пытается наладить диалог с парламентом, из-за чего начинается институциональный кризис.

"Первые 100 дней президентства Майи Санду стали катастрофой и разочарованием. Важно не допустить, чтобы она и далее проявляла безответственность и наносила вред стране и людям", — подвёл итоги Боля.

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