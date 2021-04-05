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Иран поймал возможного шпиона Израиля

Мир

Продолжается мировая "шпионская лихорадка": на этот раз, к счастью, Россия оказалась от неё в стороне. По данным IRIB, власти Ирана поймали человека, который предположительно шпионил на Израиль.

Иран поймал возможного шпиона Израиля

В IRIB уточняют, что пойманный, возможно, сотрудничал с израильскими спецслужбами. Задержание провели в провинции Восточный Азербайджан (северо-запад Ирана). Также задержаны ещё несколько человек, которые подозреваются в "сотрудничестве с разведками других стран".

Напомним, что в Иране достаточно давно обвиняют Израиль в попытках подослать шпионов. По мнению руководства страны, они могут быть причастны к некоторым громким убийствам.

Ранее, 21 марта, руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи сообщал, что в дело вступили шпионы не только Израиля, но и США, а их цель — организовать вмешательство в выборы президента страны, которые планируются на 18 июня.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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