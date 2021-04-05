Глава Минобороны Украины увидел в стране "мощный форпост НАТО"

Новая неделя — новые громкие заявления из Киева. На этот раз отличился министр обороны Андрей Таран, который разглядел в Украине "форпост НАТО".

Слова Тарана публикует сайт украинского Минобороны: он уверен, что Киев целых 7 лет занимается тем, что "отстаивает безопасность Европы", оставаясь своего рода "форпостом на восточном фланге" НАТО.

Таким образом, курс Киева на НАТО не просто понятен и логичен, но и может считаться "стратегическим приоритетом Украины". Однако вступить в альянс не так уж просто.

"В НАТО вступают не страны и не правительства, а демократические общества… Для этого необходимо не только разделять основные ценности, но и соответствующим образом реформировать общество и экономику, организовать армию", — резюмировал Таран.

Также чиновник не упустил шанса рассказать о "годе евроатлантической трансформации" на Украине и отметил, что стандарты НАТО останутся для Киева важным ориентиром.

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