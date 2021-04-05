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Пекин указал на "виновников" мирового дефицита вакцин

Мир

Как известно, во многих развивающихся странах мира власти столкнулись с проблемой нехватки вакцин. Так, по статистике коалиции НКО People's Vaccine Alliance, ещё в декабре 2020 года 14% населения планеты "сидели на запасах" в 53% вакцин.

Пекин указал на "виновников" мирового дефицита вакцин

Подобная ситуация стала объектом критики МИД Китая: глава министерства, Ван И, даже заявил, что знает причину "перекоса". Она заключается в политике "вакцинного национализма", рассказал он журналистам.

"Богатые страны, на которые приходится 16% населения мира, приобрели 60% вакцин в мире. Некоторые развитые страны заказали такие количества, которые превышают их собственное население в три-четыре раза.

В то же время это отчётливо контрастирует с тем, что очень много развивающихся стран сталкиваются с серьёзной нехваткой вакцин, немало государств испытывают трудности даже с тем, чтобы заполучить хотя бы одну дозу.

Этот разрыв в [темпах] вакцинации в настоящее время становится досадной и достойной сожаления реальностью", — объяснил министр.

Китай, напомнил он, уже оказал помощь более чем 80 странам и 3 международным организациям. Вакцину собственной разработки Пекин поставил уже в 40 стран.

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Нехватка вакцины от коронавируса сохранится в мире до 2024 года - Москва 24
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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