Как известно, во многих развивающихся странах мира власти столкнулись с проблемой нехватки вакцин. Так, по статистике коалиции НКО People's Vaccine Alliance, ещё в декабре 2020 года 14% населения планеты "сидели на запасах" в 53% вакцин.
Подобная ситуация стала объектом критики МИД Китая: глава министерства, Ван И, даже заявил, что знает причину "перекоса". Она заключается в политике "вакцинного национализма", рассказал он журналистам.
"Богатые страны, на которые приходится 16% населения мира, приобрели 60% вакцин в мире. Некоторые развитые страны заказали такие количества, которые превышают их собственное население в три-четыре раза.
В то же время это отчётливо контрастирует с тем, что очень много развивающихся стран сталкиваются с серьёзной нехваткой вакцин, немало государств испытывают трудности даже с тем, чтобы заполучить хотя бы одну дозу.
Этот разрыв в [темпах] вакцинации в настоящее время становится досадной и достойной сожаления реальностью", — объяснил министр.
Китай, напомнил он, уже оказал помощь более чем 80 странам и 3 международным организациям. Вакцину собственной разработки Пекин поставил уже в 40 стран.
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