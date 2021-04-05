Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В США зафиксировали четвёртую волну пандемии коронавируса
Когда чай может быть смертельно опасным, объяснил профессор
США не будут воевать за Украину в Донбассе, посетовал генерал ВСУ
Иорданского принца обвинили в "расшатывании безопасности"
Мошенники адаптировали универсальную схему обмана граждан
Лолита посчитала второй брак Ивлева идеальным
В Донбассе мирный житель подорвался на украинской мине
Ради собаки Алёна Водонаева готова выйти замуж
Мясников назвал два главных показания к вакцинации от COVID-19

"Военную активность РФ вокруг Украины" обсудят главы МИД 27 стран ЕС

Мир

Продолжает привычную риторику в отношении России Брюссель: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран ЕС в скором времени обсудят "военную активность России вокруг Украины".

"Военную активность РФ вокруг Украины" обсудят главы МИД 27 стран ЕС

Данными поделился сам Боррель в своём аккаунте Twitter. Напомним, что не так давно глава дипломатии ЕС по телефону пообщался с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Беседовал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. С серьёзной озабоченностью слежу за российской военной активностью вокруг Украины. Будем дальше обсуждать с Дмитрием Кулебой и министрами иностранных дел ЕС на следующем заседании", — рассказал Боррель.

Напомним, что ранее представители Запада неоднократно "отвечали" на обострение ситуации вокруг Донбасса. В частности, войска США в Европе были приведены к максимальной боеготовности.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Европарламент рассказал, когда Украину примут в ЕС
Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Завод в Балтиморе прекратил производство вакцины AstraZeneca
В США зафиксировали четвёртую волну пандемии коронавируса
Когда чай может быть смертельно опасным, объяснил профессор
США не будут воевать за Украину в Донбассе, посетовал генерал ВСУ
Иорданского принца обвинили в "расшатывании безопасности"
Дом на колесах или плавучий город: какое будущее есть у человечества
Мошенники адаптировали универсальную схему обмана граждан
Лолита посчитала второй брак Ивлева идеальным
В Донбассе мирный житель подорвался на украинской мине
Профессор ВШЭ: когда Центробанк принимает решения, ему надо доверять
Популярное
Российский шоу-бизнес
Артём Тынкасов ушёл из жизни

Звезда отечественного кинематографа не дожил до 51 года. О смерти Артёма Тынкасова стало известно накануне.

Артём Тынкасов ушёл из жизни
Долина напугала поклонников фото с "трупными" пятнами на лице
Российский шоу-бизнес
Долина напугала поклонников фото с "трупными" пятнами на лице
Здоровье и профилактика
Когда чай может быть смертельно опасным, объяснил профессор
Российский шоу-бизнес
Никита Михалков обвинил Ксению Собчак во лжи
Вячеслав Шпаковский Дом на колесах или плавучий город: какое будущее есть у человечества Вячеслав Шпаковский Василий Амирджанов Валентину Матвиенко возмутила песня Манижи Василий Амирджанов Любовь Степушова Донбасс в огне: месть за "убийцу" или "не дать достроить "СП-2"? Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила врачей, которые борются за её жизнь
Новости Украины
США не будут воевать за Украину в Донбассе, посетовал генерал ВСУ
"Щит Европы": Украина собралась укреплять НАТО своей армией
Новости Украины
"Щит Европы": Украина собралась укреплять НАТО своей армией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников