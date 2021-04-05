"Военную активность РФ вокруг Украины" обсудят главы МИД 27 стран ЕС

Продолжает привычную риторику в отношении России Брюссель: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран ЕС в скором времени обсудят "военную активность России вокруг Украины".

Данными поделился сам Боррель в своём аккаунте Twitter. Напомним, что не так давно глава дипломатии ЕС по телефону пообщался с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Беседовал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. С серьёзной озабоченностью слежу за российской военной активностью вокруг Украины. Будем дальше обсуждать с Дмитрием Кулебой и министрами иностранных дел ЕС на следующем заседании", — рассказал Боррель.

Напомним, что ранее представители Запада неоднократно "отвечали" на обострение ситуации вокруг Донбасса. В частности, войска США в Европе были приведены к максимальной боеготовности.

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