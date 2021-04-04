Завод в Балтиморе прекратил производство вакцины AstraZeneca

Из-за технологической ошибки в процессе изготовления вакцины Johnson&Johnson оказались испорчены 15 миллионов доз вакцины AstraZeneca.

Теперь биотехнологическая компания Emergent BioSolution будет производить на своём заводе в Балтиморе только однокомпонентную вакцину Johnson&Johnson. Компания AstraZeneca намерена найти альтернативное место для производства своего препарата, сообщает The New York Times.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что не видит необходимости в применении вакцины AstraZeneca. На данный момент в США одобрены к применению вакцины компаний Pfizer/BoiNTech, Moderna и Johnson&Johnson и, по его словам, поставки препаратов идут в соответствии с графиком и даже с некоторым опережением, пишет РИА Новости.

США продолжает удерживать печальное лидерство по статистике заражений и смертей от COVID-19. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в стране заразилось более 30,6 млн человек, умерло более 554 тыс человек.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.