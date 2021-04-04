В США зафиксировали четвёртую волну пандемии коронавируса

Распространение новых штаммов коронавирусной инфекции, в частности, британского, привело Соединённые Штаты к четвёртой волне пандемии COVID-19.

"Полагаю, что да, и в каком-то смысле мы находимся почти посреди новой пандемии. Хорошие новости заключаются в том, что нынешние вакцины эффективны против британского штамма", — оценил ситуацию в США эпидемиолог Майкл Остерхолм из Университета Миннесоты в эфире телеканала Fox News.

Врач отметил, что дети теперь заражаются так же часто, как и взрослые, и становятся "эффективными переносчиками" инфекции. По его словам, в начале пандемии, до появления "британской" мутации вируса, такого не наблюдалось. В такой ситуации властям придётся пересмотреть свои планы относительно работы школ, добавил доктор.

Впервые о начале четвёртой волны пандемии COVID-19 заявила несколько дней назад глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски, сообщает ТАСС.

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