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Иорданского принца обвинили в "расшатывании безопасности"

Мир » Азия » Ближний Восток

Вице-премьер и глава МИД королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади прокомментировал арест иорданского принца и ряда экс-чиновников королевского двора.

Иорданского принца обвинили в "расшатывании безопасности"

Иорданские спецслужбы в субботу, 3 апреля, арестовали 15 человек в рамках расследования заговора с целью дестабилизации обстановки в стране. В числе арестованных — бывший наследный принц, сводный брат короля Иордании Абдаллы II Хамза бен Хусейн, а также бывший посланник в Саудовской Аравии Шериф Хасан бен Заид и бывший министр финансов и советник короля по вопросам экономики Басем Авадалла. По данным иорданских спецслужб, подозрительная активность названных лиц представляет угрозу безопасности королевства.

"Имеются достоверные сведения о том, что в события в Иордании вовлечены внешние стороны, с которыми принц Хамза проводил активные контакты на протяжении длительного времени", — заявил Хусейн Абдалла ас-Сафади в эфире телеканала Al-Hadath.

Он также отметил, что вся операция была проведена силами иорданских военных, которые "сумели сорвать планы заговорщиков до начала их реализации".

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"Иордания устояла перед "арабской весной"
Автор: Людмила Черткова
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