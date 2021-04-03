У консульства РФ в Одессе собрались радикалы с фаерами

У здания российского консульства в Одессе собрались представители Нацкорпуса. Акция была направлена против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Несколько десятков человек жгли фаеры перед российской дипломатической миссией. Затем они облили красной краской и сожгли российский флаг и знамя украинской политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", лидером которой является Виктор Медведчук. Некоторые участники акции держали в руках флаги Нацкорпуса и плакаты "Россия = ОПЗЖ".
Собравшиеся также требовали посадить Медведчука в тюрьму, а его имущество национализировать. По мнению националистов, он виновен в "разжигании войны в Донбассе". Представители правоохранительных органов никак не вмешивались в происходящее.
"Проходит митинг против Медведчука под российским посольством. Жгут фаеры, на месте дежурят копы. Всё проходит пока мирно", — написали очевидцы в Facebook-сообществе "Одесса как она есть".
Ранее депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил изданию "Страна.уа", что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело о государственной измене народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака.
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