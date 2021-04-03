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ФРГ обвинила Россию в повышении своих военных расходов

Мир » Европа » Евросоюз

По словам министра обороны Германии, США, требующие повышения военных расходов от партнёров по НАТО, здесь совершенно ни при чём. Зато Россия…

ФРГ обвинила Россию в повышении своих военных расходов

Большие военные расходы важны для Германии, и здесь не идёт речи о том, чтобы оказывать услугу США, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland. Германия "часто находится в самом центре атак, которые могут быть связаны с Россией", считает фрау министр обороны.

"Мы должны позаботиться о собственной безопасности. Вызовы растут: с новыми технологиями, в виде гибридных угроз, но также и на региональном уровне, например, с учетом поведения России", — заявила Крамп-Карренбауэр.

Наибольшую опасность для Германии представляет, по её мнению, гибридная угроза. Причём исходит она не только со стороны России, но также и от Китая — в виде "системного столкновения". Так что очень хорошо, что США не торопятся выводить свои войска из Германии, считает министр обороны ФРГ.

"Если мы хотим жить в безопасности и в достатке, мы должны инвестировать в нашу безопасность", — резюмировала она.

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