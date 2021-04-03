ФРГ обвинила Россию в повышении своих военных расходов

По словам министра обороны Германии, США, требующие повышения военных расходов от партнёров по НАТО, здесь совершенно ни при чём. Зато Россия…
Большие военные расходы важны для Германии, и здесь не идёт речи о том, чтобы оказывать услугу США, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland. Германия "часто находится в самом центре атак, которые могут быть связаны с Россией", считает фрау министр обороны.
"Мы должны позаботиться о собственной безопасности. Вызовы растут: с новыми технологиями, в виде гибридных угроз, но также и на региональном уровне, например, с учетом поведения России", — заявила Крамп-Карренбауэр.
Наибольшую опасность для Германии представляет, по её мнению, гибридная угроза. Причём исходит она не только со стороны России, но также и от Китая — в виде "системного столкновения". Так что очень хорошо, что США не торопятся выводить свои войска из Германии, считает министр обороны ФРГ.
"Если мы хотим жить в безопасности и в достатке, мы должны инвестировать в нашу безопасность", — резюмировала она.
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