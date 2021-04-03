Гинцбург объяснил симптомы коронавируса у президента Аргентины

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что после небольшого недомогания сдал тест на антиген коронавируса. Результат оказался положительным.

Напомним, в январе Альберто Фернандес прошёл вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Согласно медицинскому протоколу, он получил две дозы российского препарата "Спутник V".

"Сегодня вечером, после того как у меня появилась температура 37,3 и лёгкая головная боль, я сдал тест для выявления антигена, который оказался положительным", — сообщил президент Аргентины в ночь на субботу в своём Twitter.

Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (разработавшего вакцину "Спутник V") Александр Гинцбург прокомментировал эту ситуацию.

"Вакцинация не исключает заражения. Как мы и говорили, восемь процентов привитых находятся в зоне риска. Но она исключает тяжёлые последствия. Будем надеяться, что на 37,3 всё остановится и никаких более серьёзных симптомов не будет", — сказал он РИА Новости.

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