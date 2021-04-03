Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского о коррупции

Затронутую в телефонных переговорах президента США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского тему киевских усилий по борьбе с коррупцией высмеял российский сенатор Алексей Пушков.

"Есть что обсудить. Например, дело фирмы Burisma, в которой работал сын Байдена. И как сам Байден спасал ее от расследования со стороны украинской прокуратуры. А потом хвалился на весь мир, как уволил генпрокурора Украины", — заметил он в своем Telegram-канале.

Сын Байдена Хантер действительно был советником руководства указанной компании. Сторонники Дональда Трампа подозревают, что старший Байден лоббировал интересы сына, а также провоцировал увольнение ведущего расследование против Burisma генпрокурора Виктора Шохина.

Сам Хантер поведал о своей украинской работе в книге.

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