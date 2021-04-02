Кравчук назвал Белоруссию "холуем" России

"Холуем" России назвал глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук Белоруссию.

"Как сказал Солженицын, у России нет друзей: у нее есть или враги, или холуи. Вот сегодня враг — Украина, а холуй — Белоруссия", — цитирует его слова РИА "Новости".

Он сопоставил это с тем, что в день телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена состоялись переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Кравчук часто выступает с резкими заявлениями в адрес России. Не так давно он заявил, что Россия может выдвинуть Украине территориальные претензии, так как "хочет уничтожить" страну.

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