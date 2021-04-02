Двоим задержанным 1 апреля на проходе к парижскому Елисеевскому дворцу было сделано устное предупреждение. Один из них нес бутылку с горящей материей, но содержимое оказалось негорючим.
Такими данными делится Agence France-Presse.
Главным участником «прорыва» оказался 33-летний художник из Белоруссии Алексей Кузьмич. Ранее на странице в Instagram он пообещал устроить революцию в стране, «которая близится к фашизму». Акцию он назвал «политико-артистической».
Он и женщина, которая была с ним, получили напоминание о нормах поведения в обществе и необходимости соблюдать законы. Третий их «соратник» отправлен на психиатрическую экспертизу.
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