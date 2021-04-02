Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днём единения народов

Общий российско-белорусский государственный праздник стал поводом для получасового телефонного разговора президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравили друг друга с 25-летием подписания Договора об образовании Сообщества России и Белоруссии. Затем лидеры перешли к обсуждению насущных вопросов. Разговор получился крайне насыщенным.

"Александр Лукашенко и Владимир Путин затронули внутриполитическую обстановку в двух странах. Здесь отдельно остановились на ситуации вокруг Беларуси и внешних угрозах, которые весьма конкретно в последнее время звучат с западного направления — в частности, со стороны Польши и США", — сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лидеры союзных стран также обсудили предстоящие мероприятия союзного формата, деятельность Постоянного комитета Союзного государства, развитие торгово-экономического сотрудничества и работу в сфере информационной безопасности.

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