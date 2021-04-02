У здания Капитолия в Вашингтоне произошла стрельба

Здание конгресса США заблокировано на вход и выход из-за внешней угрозы. Находящимся внутри сотрудникам предписано не приближаться к внешним окнам и дверям.

Днём в пятницу, 2 апреля, неизвестный на легковом автомобиле протаранил КПП у Капитолия, ранив двух офицеров полиции. Сообщается, что затем водитель вышел из машины с ножом, требованиям сотрудников полиции Капитолия подчиниться отказался, на месте происшествия были слышны выстрелы. Позже всех троих увезли на скорой в больницу, где водитель автомобиля и один из полицейских скончались.

Полиция Капитолия разослала всем, находящимся в здании, сообщение следующего содержания:

"Из-за внешней угрозы безопасности всем зданиям комплекса Капитолия США: вход и выход в настоящее время закрыты. Вы можете перемещаться по всему зданию, но держитесь подальше от внешних окон и дверей".

В связи с инцидентом к зданию Капитолия направлены силы Национальной гвардии и полиции Вашингтона. Несколько близлежащих улиц перекрыты, сообщает РИА Новости.

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