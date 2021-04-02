Байден провел первый телефонный разговор с Зеленским

Президент США Джо Байден в пятницу, 2 апреля, поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это был первый контакт лидеров двух стран.

Лидер США "подтвердил непоколебимую поддержку Соединёнными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", сообщается на сайте Белого дома. Кроме того, Байден напомнил Зеленскому о его планах по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, "основанной на наших общих демократических ценностях". Итогом этого стратегического партнёрства должны стать "справедливость, безопасность и процветание народа Украины".

"Лидеры согласились, что эти реформы имеют центральное значение для евроатлантических устремлений Украины", — сообщает пресс-служба Белого дома.

Также президенты обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины в сдерживании пандемии COVID-19 и укреплении демократии в регионе.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, по какой причине Байден так долго не звонил Зеленскому. По замыслу лидера США, в этом молчании был определённый сигнал.

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