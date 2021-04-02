В МИД Ирана объяснили, почему Штаты пропустят венское заседание по СВПД

Участия американской делегации в скором заседании по СВПД, запланированном в Вене, не ожидается. И на этот раз дело не в нежелании США, а в сути мероприятия.

Комментарий о том, почему же делегаты из США не почтят своим присутствие столь важное мероприятие, дал замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи. Оказывается, всё дело — в одной маленькой детали: присутствие США и не планировалось.

"Заседание, в котором делегация Ирана примет участие, является заседанием совместной комиссии, где будут присутствовать только страны-участницы [Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия, а также Иран и представители ЕС]. Цель [заседания] - рассмотрение возможного возвращения США в СВПД", — объяснил Аракчи.

Также замглавы МИД Ирана уточнил, что представителей из США не ждут вообще ни на одной встрече с участием Ирана, "в том числе на заседании совместной комиссии по ядерной сделке".

Напомним, что заседание в Вене намечено на 6 апреля и пройдёт, по предварительным данным, не в удалённом, а в очном формате.

Мнение российского эксперта: возвращение Штатов возможно

Комментарием касательно "включения" США в СВПД поделился в Twitter постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он считает, что работа пройдёт гладко только в том случае, если Штаты будут тщательно соблюдать все положения сделки.

"Возможное возвращение США к СВПД, очевидно, потребует полного соблюдения Вашингтоном ядерной сделки и резолюции 2231 СБ ООН", — сообщил Ульянов.

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