В качестве "ответа" на сразу несколько факторов европейское командование вооруженных сил США (EUCOM) ввело степень максимальной боеготовности для своих частей.
Данные приводит Politico. Решение, пишут журналисты, было вызвано:
"Это новая демонстрация силы в Арктическом регионе. Американским вооруженным силам ещё предстоит достичь этого уровня", — пишут в издании.
Также уточняется, что 29 марта понервничали и в НАТО: по данным Politico, самолёты альянса за сутки совершили около 10 вылетов, которые стали "ответом" на "необычно большое количество полётов российских истребителей и бомбардировщиков вблизи воздушного пространства союзников".
В самом EUCOM комментировать ситуацию отказались: его представитель, Венди Снайдер, уточнила лишь, что ситуация вызвана "требованиями оперативной безопасности".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Разговаривать с Москвой менторским языком, поучая, угрожая, Жозепу Боррелю надо прекращать.