Боеготовность на максимум: войска США в Европе "насторожились" из-за РФ

В качестве "ответа" на сразу несколько факторов европейское командование вооруженных сил США (EUCOM) ввело степень максимальной боеготовности для своих частей.

Данные приводит Politico. Решение, пишут журналисты, было вызвано:

проблемами и ухудшением обстановки на востоке Украины;

усилением Россией "военной мощи" в приграничных районах;

появлением в Арктике сразу трёх российских АПЛ (атомных подводных лодок).

"Это новая демонстрация силы в Арктическом регионе. Американским вооруженным силам ещё предстоит достичь этого уровня", — пишут в издании.

Также уточняется, что 29 марта понервничали и в НАТО: по данным Politico, самолёты альянса за сутки совершили около 10 вылетов, которые стали "ответом" на "необычно большое количество полётов российских истребителей и бомбардировщиков вблизи воздушного пространства союзников".

В самом EUCOM комментировать ситуацию отказались: его представитель, Венди Снайдер, уточнила лишь, что ситуация вызвана "требованиями оперативной безопасности".