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Страна восходящих ограничений: в Японии ужесточат карантинные меры

Мир

Продолжает нарастать недовольство как руководителей некоторых японских регионов, так и жителей, в этих регионах проживающих. Причина проста: власти решили ужесточить (хоть и временно) карантинные меры.

Страна восходящих ограничений: в Японии ужесточат карантинные меры

Как сообщает JapanToday, рестораторы и отельеры префектур Осака, Хиого и Мияги выразили недовольство продолжающимся "великим закрытием". Именно в указанных префектурах "непослушных" бизнесменов будут штрафовать за попытки заработать в самый "хлебный" для них период: "Золотую неделю". 

Ограничения, которые ввели власти, станут актуальны с 5 апреля и продлятся месяц. Они включают в себя сокращение рабочего дня, а также строгие ограничения по посещаемости. А "Золотая неделя" (традиционный период "длинных выходных") приходится на период с 29 апреля по 5 мая — так что нетрудно понять негодование бизнесменов.

"Было понятно, что так случится. Но меры по борьбе с пандемией всё ещё непоследовательны — ещё есть много людей, которые не носят маски, когда выходят на улицу", — сообщил Такаши Ямагути, работник тайского ресторана в Осаке.

Данная "непоследовательность" не замедлила сказаться на рейтингах властей. Так, у текущего правительства под руководством Ёсихидэ Суги уже в январе рейтинг одобрения составил всего 33%, пишет "Асахи симбун". А недовольных действиями властей — уже 45%.

Однако это, похоже, только "разминка": страна ждёт Олимпиаду, и, несмотря на сопротивление некоторых региональных чиновников, готова провести её. Любой, видимо, ценой — в том числе и "политической"…

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Автор: Константин Шапров
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