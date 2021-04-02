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Киев снова недоволен Москвой: "виноваты" радиочастоты

Мир

Риторика, с помощью которой Киев "противостоит" Москве, порой приобретает весьма причудливые формы. Так, 2 апреля стало известно о том, что Украину не устроили факты "присвоения" Россией радиочастот.

Киев снова недоволен Москвой: "виноваты" радиочастоты

Подробнее вопрос рассмотрели на слушаниях в комитете Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. По словам первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, дипломаты всерьёз задумались о том, не задействовать ли арбитраж.

"Мы отслеживаем, и у нас были огромные отчёты по тому, как Роскомнадзор продолжает выдавать лицензии на использование украинских частот, которые являются имуществом Украины.

И здесь, мне кажется, есть большая перспектива, во-первых, санкционного реагирования — эта работа точно проводилась, её надо реанимировать. И перспектива арбитража, которая, кстати, нами сейчас прорабатывается", — заявила Джапарова.

Вопрос, сообщила она, рассмотрят более подробно через неделю. Обычно такие вещи решают через дипломатические каналы, но порой они "исчерпываются", и тогда-то и наступает "перспектива арбитража".

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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