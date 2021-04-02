Политика высокого напряжения: может ли Киев отказаться от энергии из РФ

Новые потоки критики слышны из Киева: на этот раз власти страны задумались над тем, по какой причине Россия поставляет Украине недорогую электроэнергию.

По мнению, которое озвучил председатель украинского Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, такие поставки — компонент "гибридной войны", из-за них закрываются украинские ТЭЦ. Политик посоветовал задуматься об отказе от поставок российской энергии — но по силам ли это Украине?

На этот вопрос для "Правды.Ру" ответил Валентин Землянский, эксперт Украинской энергетической Ассоциации.

"Заявление, во-первых, сугубо политическое"

Эксперт отмечает: все прекрасно понимают, что явно не Россия виновата в разбалансировке украинской энергосистемы. Проблемы, которыми ознаменовалось проведение отопительного сезона на Украине, Россия никоим образом не инициировала. Так что заявление носит явно политический характер.

"Далее: для того, чтобы останавливать импорт или уходить от единой энергосистемы с Россией и Белоруссией, должен быть проведён аудит энергосистемы. Так делается во всем мире, это мировая практика, если вы меняете режим работы", — объясняет Землянский.

Также нужно вспомнить и о технической стороне вопроса. Система, которая сейчас применяется на Украине, достаточно "возрастная" — её истоки можно найти в планах ГОЭЛРО. Отказаться от неё будет очень сложно.

Запретами по либерализму: возникнет казус?

Кроме того, уточняет Землянский: проблема лежит в той законодательной нормативной базе, которая была принята.

"Речь идёт о том, что у нас открыт либеральный (красивое слово, мне нравится) рынок газа, рынок электроэнергии. Соответственно, я как трейдер имею полное право импортировать, если это не запрещено законодательством", — уточняет эксперт.

В принципе, можно согласиться с тем фактом, что любой импорт вреден для национальных производителей электроэнергии. Но обвинять экспортёров в том, что импорт разрушает систему, причём сознательно, весьма странно.

"Почему я и считаю, что заявление носит сугубо политический характер", — резюмирует Землянский.

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