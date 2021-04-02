"Это гибридная энергетическая война": Раде не понравилась энергия из РФ

Снова обвинить Россию в своих проблемах решили представители Верховной рады Украины. Как оказалось, наша страна, поставляющая энергию по сниженным ценам, занимается ничем иным, как "гибридной войной".

Парадоксы данной логики объяснил председатель украинского Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. Он выступил на канале "Рада", и, несмотря на 1 апреля, был совершенно серьёзен. По словам депутата, именно действия России приводят к тому, что на Украине приостанавливают работу ТЭЦ.

"Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки, и остановить блоки тепловых электростанций", — заявил Волынец.

Решить проблему депутат предложил просто: отказаться от российской энергии. По его словам, нужные мощности вполне реально получить собственными силами.

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