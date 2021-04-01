Первый канал России вновь вещает в Латвии

Трансляции Первого канала России через Первый Балтийский канал возобновилась в Латвии посредством крупнейшего кабельного оператора Tet.

"Договоренность достигнута не с посредником, компанией Tem lv, как было раньше, а с самими создателями канала — компанией Pirmais Baltijas kanāls", — сообщила РИА "Новости" его представитель Ласма Трофимова.

С 1 февраля канал в Латвии не транслируется вместе с такими крупными российскими СМИ как "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Это связано в том числе с подозрениями в нарушении режима санкций Евросоюза.