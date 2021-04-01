В Тбилиси осквернили памятник Александру Грибоедову

В Тбилиси на памятнике Александру Грибоедову появилась провокационная надпись "Россия — зло". Через несколько часов ее удалили.

Возмущение таким актом уже выразил глава грузинской Палаты культуры Давид Окиташвили. "Нацию с многовековой культурой подталкивают к русофобии… Я считаю, что это далеко идущее зло", — написал он в Facebook.

Русский драматург, поэт, композитор и дипломат Александр Грибоедов (1795-1829) похоронен в Тбилиси на горе Мтацминда. На надгробии выбиты слова его вдовы Нины Чавчавадзе: "Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя!"

Возможно, появление надписи связано с протестами против приезда в грузинскую столицу журналиста Владимира Познера, который заявлял, что Абхазия не войдет в состав Грузии.