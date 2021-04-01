Брюссельский псевдо-фестиваль молодежи разогнан водометами

Полиция Брюсселя окончательно разогнала пять тысяч молодых людей, устроивших «фестиваль» в парке Буа де ля Камбр в обход ограничений в связи с пандемией.

О проведении «праздника» сообщили в соцсетях. Это оказалось первоапрельской шуткой, но расходиться пришедшая туда молодежь не стала. Как сообщает корреспондент РИА «Новости», они бросались бутылками и палками в приехавшую полицию, а стражи порядка разгоняли нарушителей с помощью водометов. Есть пострадавшие. Сейчас юные «ковид-диссиденты» вытеснены за пределы парка.

В преддверии пасхальных каникул в Бельгии приняли решение ужесточить ограничения, чтобы избежать роста заболеваемости COVID-19. Сохраняется запрет на внешний туризм, школьников временно перевели на дистанционное обучение.