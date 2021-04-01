Первоапрельская шутка стала причиной беспорядков в Брюсселе

Более пяти тысяч человек собрались сегодня в парке Буа де ля Камбр на юге Брюсселя на обещанный в соцсетях бесплатный музыкальный фестиваль La Boum.

Сообщения о проведении 1 апреля большого музыкального фестиваля в соцсетях Бельгии появились в марте. Зрителям были обещаны двести европейских ди-джеев и даже трансфер на автобусах из других европейских столиц, и всё это — бесплатно. Внимательные читатели могли бы заметить, что дата проведения мероприятия — 1 апреля, День дурака, в самой Бельгии — в разгаре карантин по коронавирусу, а имена ди-джеев подозрительно напоминают фамилии европейских политиков (например, некто Alexander 2-Kraux легко переводится как Александер Де Кроо, премьер-министр Бельгии). Но, видимо, слишком уж надоели людям коронавирусные ограничения, и в четверг, 1 апреля, около пяти тысяч человек, преимущественно молодого возраста, собрались в парке. Здесь-то и выяснилось достоверно, что реклама фестиваля была шуткой, а вот полицейские с водомётами — нет.

Прибывшую к месту несанкционированного столпотворения полицию молодые люди поначалу забросали банками и бутылками, скандируя лозунги о свободе. Затем прибыло подкрепление — водомёты и конная полиция, и любителей "пофестивалить" начали вытеснять из парка. Несколько человек были задержаны, один правоохранитель получил ранение в ходе столкновений, сообщает ТАСС. Во что обойдётся эта первоапрельская шутка организаторам "фестиваля", пока неизвестно.