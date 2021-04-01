Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Самки обезьян "нанимают" самцов в качестве "охранников"
Хорватия возобновила выдачу туристических виз россиянам
СК РФ показал зверинец и арсенал "мытищинского стрелка"
Диетолог объяснила, чем опасен отказ от ужина
В Петербурге задержан нефролог, расчленивший жену 11 лет назад
Мурашко объяснил, кому подходят российские вакцины от коронавируса
355 тонн старой электротехники сдали жители Подмосковья с начала года
В массовом ДТП с блогером Билом пострадала консультант Госдумы
Солнцезащитный крем может навредить коралловым рифам

Первоапрельская шутка стала причиной беспорядков в Брюсселе

Мир » Европа » Евросоюз

Более пяти тысяч человек собрались сегодня в парке Буа де ля Камбр на юге Брюсселя на обещанный в соцсетях бесплатный музыкальный фестиваль La Boum.

Первоапрельская шутка стала причиной беспорядков в Брюсселе

Сообщения о проведении 1 апреля большого музыкального фестиваля в соцсетях Бельгии появились в марте. Зрителям были обещаны двести европейских ди-джеев и даже трансфер на автобусах из других европейских столиц, и всё это — бесплатно. Внимательные читатели могли бы заметить, что дата проведения мероприятия — 1 апреля, День дурака, в самой Бельгии — в разгаре карантин по коронавирусу, а имена ди-джеев подозрительно напоминают фамилии европейских политиков (например, некто Alexander 2-Kraux легко переводится как Александер Де Кроо, премьер-министр Бельгии). Но, видимо, слишком уж надоели людям коронавирусные ограничения, и в четверг, 1 апреля, около пяти тысяч человек, преимущественно молодого возраста, собрались в парке. Здесь-то и выяснилось достоверно, что реклама фестиваля была шуткой, а вот полицейские с водомётами — нет.

Прибывшую к месту несанкционированного столпотворения полицию молодые люди поначалу забросали банками и бутылками, скандируя лозунги о свободе. Затем прибыло подкрепление — водомёты и конная полиция, и любителей "пофестивалить" начали вытеснять из парка. Несколько человек были задержаны, один правоохранитель получил ранение в ходе столкновений, сообщает ТАСС. Во что обойдётся эта первоапрельская шутка организаторам "фестиваля", пока неизвестно.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
В Турции кошка принесла больных котят в ветклинику
Самки обезьян "нанимают" самцов в качестве "охранников"
Первоапрельская шутка стала причиной беспорядков в Брюсселе
Суверенитет Белоруссии возможен только в Союзе с Россией
Хорватия возобновила выдачу туристических виз россиянам
СК РФ показал зверинец и арсенал "мытищинского стрелка"
Диетолог объяснила, чем опасен отказ от ужина
Светлана Ащеулова выступит с докладом на конференции "Эффективная пресс-служба — 2021"
В Петербурге задержан нефролог, расчленивший жену 11 лет назад
Погоня за сенсацией: СМИ причислили к "ЧВК Вагнера" инструкторов в ЦАР
Популярное
Евросоюз
Никто не оценит унижение Путина перед Меркель и Макроном

Надо ли Владимиру Путину опускаться до объяснений с Парижем и Берлином, лидеры которых тоже считают его "убийцей". Придёт время, "сами придут и сами дадут".

Никто не оценит унижение Путина перед Меркель и Макроном
Две российские биатлонистки ушли из сборной Белоруссии
Биатлон
Две российские биатлонистки ушли из сборной Белоруссии
Российский шоу-бизнес
Стало известно, кого бросила невестка Валерии ради сына певицы
Новости Америки
В постпредстве ООН объяснили молчание России на встрече с Байденом
Любовь Степушова Новый выпад Борреля против России. Как его остановить? Любовь Степушова Василий Амирджанов В Совфеде нашли способ победить в "ментальной" войне Василий Амирджанов Олег Артюков Почему Севморпуть пока не стал альтернативой Суэцкому каналу Олег Артюков
Новости Украины
Вопрос о компенсации имущества Украине в Крыму закрыт навсегда
Мир. Новости мира
Николай Стариков рассказал о достижениях саммита РФ, Германии и Франции
Втянутся ли Украина и Россия в братоубийственную войну
Новости Украины
Втянутся ли Украина и Россия в братоубийственную войну
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников