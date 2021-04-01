"Лживая информация": Ереван прокомментировал "отказ" от "Спутника V"

Официальное опровержение данных о том, что Армения якобы отказалась от применения "Спутника V", поступило из Минздрава страны. Глава министерства, Анаит Аванесян, назвала подобные данные "лживыми".

Как оказалось, в прессе появилась информация о том, что решение об "отказе" было принято несколько месяцев назад.

"Это однозначно лживая информация", — уверила журналистов Аванесян.

Напомним, что "Спутник V" в Армении разрешили ещё в феврале, к ней в "компанию" попали вакцины AstraZeneca и Pfizer. В марте к набору разрешённых препаратов добавили вакцину Novavax (разработка США).

По словам Аванесян, Россия ранее подарила Армении партию "Спутника V", которая успешно применяется по назначению.