Шугалей рассказал об удручающей ситуации в Нигерии

Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей обнародовал результаты социологического опроса нигерийцев в своем ТГ-канале. Согласно полученным данным, 54,5% граждан Нигерии хотели бы уехать из страны при первой же возможности, а 23,7% респондентов готовы стать нелегальными мигрантами.

Недавно вернувшийся из африканской республики социолог рассказал об удручающей ситуации в стране, где он проводил исследование. К примеру, 30,6% опрошенных отметили, что не увидели за прошедший год каких-то положительных изменений.

Кроме того, в Нигерии крайне напряженная политическая обстановка, обусловленная войной с радикалами "Боко Харам"* и с отколовшимся от неё в 2016 году "Исламским Государством в провинции Западная Африка"* (ISWAP).

Как пишет социолог, именно эти силы сегодня по большей части контролируют северо-восток государства. Причем они активно действуют и в соседних странах — Камеруне, Чаде и Нигере. Несмотря на то, что в 2018 году нигерийские власти заявили о победе над "Боко Харам"*, уже с начала следующего года террористы вновь активизировались и стали нападать на армейские патрули, военные базы, похищать мирных граждан и захватывать города.

Также Шугалей указал на немаловажный факт, который нельзя игнорировать. В частности, 28,5% опрошенных уверены в финансировании боевиков со стороны правительства. В связи с этим, влияние "Боко Харам"* будет только усиливаться.

Однако социолог отметил и позитивные показатели, главным образом, касающиеся отношений с РФ. Исходя из опроса, 42,6% считают Россию дружественным государством.

* террористическая организация, запрещена в РФ.