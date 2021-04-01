Новые заявления по Донбассу прозвучали из стана украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ). Как оказалось, Киев не просто игнорирует минские договорённости, но ещё и "не борется за умы людей".
Автором заявления является депутат от ОПЗЖ Илья Кива, оно было представлено СМИ пресс-службой партии. Кива считает, что в украинские власти жители ДНР и ЛНР уже не верят, поэтому и в "родную гавань" вернуться не стремятся.
"По ту сторону линии разграничения с каждым днём всё меньше людей, желающих вернуться домой. Ведь они видят, как попираются права украинских граждан, нивелируются права человека. Уже никто не верит ни власти, ни в будущее.
Схожая ситуация, подчеркнул Кива, наблюдается и в Крыму — там Украина уже проиграла и потеряла своих сторонников.
И, если действия власти не изменятся, то, похоже, что уже очень скоро мы безвозвратно потеряем и Донбасс", — объяснил он.
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