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Дипломатия на паузе: сразу 12 стран закрывают посольства в КНДР

Мир

Продолжает ухудшаться ситуация в Северной Корее: как сообщили в российском посольстве в КНДР, сразу 12 дипломатических представительств вынуждены были остановить работу.

Дипломатия на паузе: сразу 12 стран закрывают посольства в КНДР

Данные российские дипломаты привели в Facebook. В КНДР, уточнили они, продолжает нарастать дефицит, в том числе важных лекарств и товаров. Из-за этого даже многие международные гуманитарные организации вывезли своих представителей из страны.

"Покидающих корейскую столицу можно понять — далеко не каждый может выдержать беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения, острейший дефицит необходимых товаров, в том числе лекарств, отсутствие возможности решать проблемы со здоровьем", — объяснили российские дипломаты.

К числу диппредставительств, которые решили пока "повесить на ворота замки", относятся:

  1. британское;
  2. венесуэльское;
  3. бразильское;
  4. немецкое;
  5. итальянское;
  6. нигерийское;
  7. пакистанское;
  8. польское;
  9. чешское;
  10. шведское;
  11. швейцарское;
  12. французское.

Также, дополняют российские дипломаты, в оставшихся "на плаву" посольствах произошло сокращение персонала: был оставлен самый минимум сотрудников.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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