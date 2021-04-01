Продолжает ухудшаться ситуация в Северной Корее: как сообщили в российском посольстве в КНДР, сразу 12 дипломатических представительств вынуждены были остановить работу.
Данные российские дипломаты привели в Facebook. В КНДР, уточнили они, продолжает нарастать дефицит, в том числе важных лекарств и товаров. Из-за этого даже многие международные гуманитарные организации вывезли своих представителей из страны.
"Покидающих корейскую столицу можно понять — далеко не каждый может выдержать беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения, острейший дефицит необходимых товаров, в том числе лекарств, отсутствие возможности решать проблемы со здоровьем", — объяснили российские дипломаты.
К числу диппредставительств, которые решили пока "повесить на ворота замки", относятся:
Также, дополняют российские дипломаты, в оставшихся "на плаву" посольствах произошло сокращение персонала: был оставлен самый минимум сотрудников.
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