Дипломатия на паузе: сразу 12 стран закрывают посольства в КНДР

Продолжает ухудшаться ситуация в Северной Корее: как сообщили в российском посольстве в КНДР, сразу 12 дипломатических представительств вынуждены были остановить работу.

Данные российские дипломаты привели в Facebook. В КНДР, уточнили они, продолжает нарастать дефицит, в том числе важных лекарств и товаров. Из-за этого даже многие международные гуманитарные организации вывезли своих представителей из страны.

"Покидающих корейскую столицу можно понять — далеко не каждый может выдержать беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения, острейший дефицит необходимых товаров, в том числе лекарств, отсутствие возможности решать проблемы со здоровьем", — объяснили российские дипломаты.

К числу диппредставительств, которые решили пока "повесить на ворота замки", относятся:

британское; венесуэльское; бразильское; немецкое; итальянское; нигерийское; пакистанское; польское; чешское; шведское; швейцарское; французское.

Также, дополняют российские дипломаты, в оставшихся "на плаву" посольствах произошло сокращение персонала: был оставлен самый минимум сотрудников.