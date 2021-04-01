Остановка по требованию: власти Осаки против эстафеты олимпийского огня

Продолжаются споры представителей японских властей различного уровня, связанные с Олимпиадой. На этот раз слово взяло руководство префектуры Осака: чиновников не устроила эстафета олимпийского огня.

Как сообщил губернатор Осаки Хирофуми Ёсимура, он будет требовать отмены эстафеты в связи с пандемией коронавируса. Власти префектуры уверены, что людям лучше будет остаться дома, так что и в эстафете особой нужды нет.

"Мы просим людей воздерживаться от ненужных выходов [из дома]. Эстафету олимпийского огня в городе Осака следует остановить", — заявил Ёсимура на пресс-конференции.

Ранее власти Осаки заявили, что в префектуре началась уже четвёртая волна коронавируса и нужно не позднее 5 апреля принять ещё один пакет мер, которые помогут спасти население. Эстафету же планировали провести в префектуре примерно 13-14 апреля.