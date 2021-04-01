Варшава напомнила Киеву: пора провести «деолигархизацию»

О том, что нужно сделать для "открытия" Украины в отношении инвестиций из Польши, высказался глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский. Он напомнил Киеву про олигархов и отметил: важно изменить ситуацию в стране.

Щерский дал разъяснения для Польского агентства прессы (PAP). Дела на Украине, уверен он, обстоят так: олигархи "запустили руки" практически во все аспекты экономической жизни страны.

Этот факт отталкивает от страны внешних инвесторов. Варшава понимает стремления Киева, например, к членству в НАТО и ЕС, но вопрос с олигархами надо решать.

"Мы заинтересованы в том, чтобы восточная граница Польши не была внешней границей Европейского союза и НАТО. Поэтому Варшава последовательно поддерживает стремление Украины к членству в этих объединениях. Но для этого Киеву надо очень много сделать в своей стране, особенно необходимо провести деолигархизацию её политики и экономики", — объяснил эксперт.