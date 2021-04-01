Развивающаяся в Донбассе ситуация обеспокоила Вашингтон: госсекретарь США Энтони Блинкен, как оказалось, лично провёл переговоры с украинской стороной, чтобы её обсудить.
Данные приводит глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс: Блинкен в телефонной беседе с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой сообщил, что Штаты продолжат поддерживать суверенитет Украины. Поддержка эта будет "непоколебимой", заверил Блинкен украинскую сторону.
"Госсекретарь подтвердил непоколебимую поддержку Соединёнными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, выразил обеспокоенность по поводу ситуации с безопасностью на востоке Украины", — уточнил Прайс.
Также в ходе переговоров были подняты темы климатических изменений и ситуации с коронавирусом. Как оказалось, по климатическому вопросу у США и Украины есть "общие интересы".
Напомним, что ранее Киев обвинили в том, что он пытается изобразить "бурную деятельность" по улучшению ситуации в Донбассе.
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