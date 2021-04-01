Американские пацифисты раскритиковали Байдена

Двадцать семь организаций пацифистов осудили высказывания американского президента Джо Байдена о том, что Владимир Путин "заплатит" за свое якобы вмешательство в выборы в США.

"Для лидера одной из двух стран, в руках которых находится 90% ядерного оружия — достаточно, чтобы несколько раз уничтожить мир — невероятно опасно бездумно демонизировать и обвинять лидера другой страны. Это шаг назад, это шаг назад даже по сравнению с недавним поведением правительства США", — заявил РИА "Новости", в частности, глава движения за прекращение войн World Beyond War Дэвид Свонсон.

По его словам, несмотря на кажущуюся банальность, заявления Байдена провокационны.

"Делать такие заявления, которые большинство американских президентов не стали бы делать в эпоху холодной войны… Зачем создавать риск войны с правительством, которое обладает ядерным оружием?", — полагает Свонсон.

Ранее сообщалось, что российское посольство в США получает много писем от американцев с извинениями за заявления властей в адрес России и призывами к конструктивному диалогу двух стран.