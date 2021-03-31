Пентагон утвердил право трансгендеров служить в армии США

Пентагон отныне вновь разрешил трансгендерам служить в американской армии, регистрируясь в качестве представителей пола, к которому они себя относят. Министерство также гарантировало предоставление им нужной медицинской помощи.

"Поступление в ряды ВС любых американцев, которые соответствуют высоким стандартам военной службы, идет им лишь на пользу, а соблюдение принципа инклюзивности укрепляет наши позиции в сфере безопасности", — заявил, по данным ТАСС, пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби.

Впервые на такой основе служить в армии США трансгендерам разрешил Барак Обама, но сменивший его на посту президента Дональд Трамп их набор остановил. Он счел, что медицинская помощь таким военным слишком обременительна для вооруженных сил. Впрочем, уже служащим Трамп позволил остаться.

По мнению президента США Джозефа Байдена, "половая принадлежность не должна являться препятствием для военной службы, сила Америки заключается в ее многообразии".